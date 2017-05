48 boetes, 33 inbeslagnames en 40.000 euro schuld bij verkeerscontrole Walcheren

Gestolen Veers wandtapijt bij politie bezorgd met excuusbriefje

24 mei VEERE - De Schotse politie kreeg woensdag het gestolen Veerse wandpaneel van het wereldtapijt The Scottish Diaspora terugbezorgd. Wie het paneel begin juni in Edinburgh heeft gestolen is vooralsnog onbekend aldus de Schotse politie. De 'bezorger' van het paneel deed er wel een excuusbrief bij, maar vermeldde daar geen naam bij.