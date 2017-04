14-jarige fietsendief aangehouden in Middelburg

De jongen kan echter niet aantonen dat het zijn fiets is en de agenten raadplegen het politie-informatiesysteem. De fiets blijkt in 2014 in Bergen op Zoom gestolen te zijn. De jongen is als verdachte van heling aangehouden en voor verhoor meegenomen naar het politiecellencomplex Torentijd in Middelburg. De fiets wordt teruggeven aan de rechtmatige eigenaar.