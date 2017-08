Typische Vuelta-etappe met muur aan het slot

De loodzware 'muren' zitten vanaf 2010 steevast in het parcours van de Ronde van Spanje. Igor Antón won in 2010 in Valdepeñas de Jaén, de finishplaats die ook in 2011 (winst Joaquím Rodríguez) en 2013 (winst Daniel Moreno) opgenomen was in het parcours. De korte, steile klimmetjes waren de uitgelezen kans voor de Spaanse springveren om voor ritwinst te gaan, maar die tijden lijken voorbij.



Antón (Dimension Data) is op zijn retour en rijdt vrij anoniem mee in het peloton, terwijl 'Purito' Rodríguez gestopt is. Moreno (35) eindigde vorig jaar nog in de top-10 van het eindklassement, maar zijn explosieve versnelling van de jaren 2012 en 2013 hebben we niet meer gezien.