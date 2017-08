Terpstra raakt tijdens de Vuelta in vorm voor WK

,,Het was niet bepaald mijn ideale parcours, met de beklimming van eerste categorie op een kleine dertig kilometer van de streep'', blikte Terpstra terug. ,,Ik heb het geprobeerd om in het begin van de beklimming mee te gaan, maar het werd rap duidelijk dat het te zwaar was voor me.''

,,Dat Trentin zijn tweede rit pakt, is natuurlijk super'', vervolgde Terpstra. ,,We worden weer beloond omdat we aanvallend rijden, terwijl veel ploegen en renners vooral bezig zijn met verdedigen, posities consolideren en niet verliezen. Dan wordt het lastig om eens wat te winnen. Ik ben verder wel tevreden. Ik voel dat de power in de benen zit en dat is goed met het oog op de WK.''