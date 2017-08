Teambus Aqua Blue Sport volledig uitgebrand

De brand is bewust aangestoken, schrijft de Ierse ploeg op Twitter. De ploeg noemt het 'een laffe brandstichting'. De matblauwe bus wordt door renners beschouwd als één van de mooiste in het peloton, wat bijzonder is voor een bescheiden, procontinentale ploeg.

Aqua Blue Sport is momenteel actief in de Vuelta, waarin vandaag de twaalfde etappe wordt verreden van Motril naar Antequera. Samen met het Colombiaanse Manzana Postobon is Aqua Blue Sport de kleinste ploeg in de Vuelta. Via Twitter bieden andere ploegen steun. ,,Als jullie iets nodig hebben, vraag het gerust", schrijft Equipe FDJ.