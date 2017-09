Scherpe Wilco Kelderman klimt weer een plek

Kelderman, die als nummer vijf was begonnen aan de dertiende etappe, vond zichzelf na de rit over 200 kilometer van Coin naar Tomares terug op plaats vier, nadat de kopman van Sunweb zeven seconden won op podiumconcurrenten David De la Cruz, die vierde stond, en Ilnoer Zakarin. Beiden zaten in een groepje dat vlak achter de kopgroep binnenkwam. Chris Froome behield de leiderstrui. Wilco Kelderman staat op 2.17 van de Britse koploper.