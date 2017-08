Ploegleider Van Dongen: Kelderman groeit in deze ronde

,,Ik hoorde op de radio dat Wilco tweede was geworden, maar vierde is ook prima'', reageerde ploegleider Arthur van Dongen van Team Sunweb aan de de finish op de top van de Calar Alto. ,,Het plan was dat Wilco, als hij zich goed zou voelen, in de finale zou proberen aan te vallen. Je moet dan nog wel de benen hebben, maar dat bleek het geval te zijn. Er vielen veel goede renners weg vandaag. Dat geeft wel aan dat er dagelijks nog veel kan gebeuren. En dat zal de komende anderhalve week ook zo zijn. Madrid is nog ver. Kelderman groeit in deze ronde. Nummer drie staat slechts vier seconden voor hem, maar van achteren komt er natuurlijk ook nog gevaar.''