Oomen denkt alleen aan zijn kopman Kelderman

Tussen hem en de vier jaar oudere Gelderlander klikt het bijzonder goed in de koers. ,,Ja, het is wel een soort twee-eenheid tussen ons. Ik ben ook blij dat de rolverdeling is zoals die is, want ik zie ook wel dat Wilco degene is die de wind vangt, zodra het niet goed gaat. Neem de etappe naar Andorra, waarin hij de benen niet had. Vervolgens kwam hij over de finish en werd hij geacht de pers nog te woord te staan. Begin er maar aan, als je net flink wat tijd hebt verspeeld en je realiseert dat je nog achttien ritten hebt te gaan. Op zo’n moment prijs ik me gelukkig dat ik nog in de luwte zit. Als je goed presteert, ben je koning en zwem je in roem en glorie. Zit het echter tegen, dan krijg je heel wat te verstouwen’’, aldus de Brabander die voorlopig in alle rust zijn carrière kan uitbouwen.