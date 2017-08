Kruijswijk verliest weer tijd: Voel me niet fit

Kruijswijk had het vandaag voelen aankomen dat hij geen voorname rol zou gaan spelen. ,,Ik ben niet fit. Hoewel dit pas de derde rit was, vond ik het onder deze hitte toch slopend. Ik heb het lang volgehouden, maar op een gegeven moment kon ik niet meer aanklampen."

,,Toen ik in Spanje kwam voelde ik me goed, maar ik ben nu wat verkouden. Laten we hopen dat het snel beter wordt. Wie weet wat er in het vervolg van deze ronde dan nog mogelijk is."