Kelderman hoopt op slechte dag voor Froome of Nibali

Met een sterke tijdrit verschafte Wilco Kelderman zich een helder uitzicht op een podiumplaats in de Ronde van Spanje. De Nederlander van Sunweb eindigde als tweede, achter klassementsleider Chris Froome. Hij klom van de vierde naar de derde plaats in het klassement.

Kelderman wist aan de finish nog niet of hij de komende dagen zijn derde plaats gaat verdedigen of nog een poging gaat wagen om de tweede plaats van Nibali aan te vallen.

,,Het is moeilijk om nu te zeggen dat ik de komende dagen ga aanvallen", zei hij. ,,Ik weet niet hoe de benen blijven. De aankomst van morgen is heel steil, op een geitenpad en totaal niet te vergelijken met wat we hebben gehad. Het gaat nog een heel lastige week worden. Het enige dat ik kan doen is knokken en hopen dat Froome of Nibali nog een slechte dag hebben."

Goede tijdrit

Kelderman startte de tijdrit als allersnelste maar moest uiteindelijk toch 29 seconden toegeven op de Brit. ,,Het is natuurlijk altijd jammer tweede te moeten worden. Ik wist geen tussentijden, want zo was dat afgesproken met de ploegleiding. Ik hoorde aan het einde wel dat het een secondenspel tussen mij en Froome was. Het heuvelachtige deel ging goed, maar het stuk naar beneden met de wind tegen was heel lastig, zeker om de wattages te halen die daar werden verwacht. Daar viel ik denk ik wat stil. Maar het was een goede tijdrit.''