Kelderman: Blij dat het weer beetje loopt

Kelderman: ,,Voor de slotbeklimming werd het hectisch en ging het volle bak. Ik zat prima vooraan, bij de eerste twintig. Sky maakte het tempo, en op 700 of 800 meter van de streep moest ik Froome en die mannen laten gaan. Die achterstand van elf seconden, daar kan ik mee leven. Zeker gezien de problemen die ik ook had kunnen krijgen na de valpartij van dinsdag. Ik ben weer op de goede weg.''



Naar eigen zeggen heeft Kelderman veel geleerd van maandag, toen hij in de etappe naar Andorra la Vella te weinig dronk. ,,Dat heeft me toen opgebroken. In Nederland heb je geen dagen van 35 graden en hier kom je plotseling in de hitte terecht en denk je dat het met zeven of acht bidons wel goed komt. Maar hier moet je gewoon elf of twaalf bidons drinken.''