Gehavende Kelderman blijft strijdvaardig

Gesink terug in koers (in de volgauto)

15:19 Robert Gesink is terug in de koers. De Nederlandse wielrenner stapte dinsdag (met korset) in de ploegauto van zijn Team LottoNL-Jumbo voor de vierde etappe van de Ronde van Spanje. Het zal voorlopig blijven bij een comfortabele autostoel. Gesink zal naar verwachting dit jaar niet meer op de fiets stappen.