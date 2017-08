Belkov valt na aanval van 'supporter'

Een man met een rood shirt komt plotseling naar Belkov (Katjoesja) toegerend, om hem vervolgens van zijn fiets te duwen. In een filmpje dat later opdook bleek dat de man direct na zijn actie werd opgepakt door de Spaanse politie. Belkov eindigde de etappe op de 94ste plaats, op 15'23 van ritwinnaar Tomasz Marczynski.



Eerder ging een 'neutrale motor' in de koers onderuit door toedoen van een agent, die een meelopende supporter een duw gaf. Daardoor ontstond even een chaotische situatie, die verder voor de renners geen gevolgen had.