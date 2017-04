Vis eten met zicht op het water

eetrubriekLunchen of dineren met uitzicht over de Oosterschelde. En dan natuurlijk vis eten. Bij ’t Oliegeultje in Burghsluis mag je ook een verrekijker lenen, om bruinvissen te spotten.

Het is een soort voorjaarsmoeheid, misschien. Ik zucht veel vaker dan normaal. Eetvriendin merkt het en weet een probaat medicijn: ,,We moeten bruinvissen gaan spotten, bij het Oliegeultje op Schouwen.” Ik woon al sinds mijn 19e in Zeeland en had pas een paar maanden terug mijn allereerste Paskal Jakobsen In Het Wild spotting, gewoon in een restaurant aan een naburig tafeltje. Toen voelde ik mijn Zeeuwsheid al exponentieel toenemen. Maar bruinvissen, nee, die heb ik nog niet gezien. ,,En zeehondjes zijn er vaak ook”, zegt vriendin geruststellend, terwijl ze haar dikke Volvo richting Burghsluis stuurt.

Wat een fijn verborgen plekje: eerst langs dijkjes en herenboerderijen, een gezellig buurtschapje door en dan de zee. De M.S. Onrust dobbert in het haventje. Aan het strandje staan drie Duitsers met kanonnen van camera’s. Ze turen door hun zoekers, maar je moet geluk hebben met die bruinvissen: grijze vinnen lijken best op grijze golfjes.

Volledig scherm Voorgerecht: coquilles met gerookte paling. © Marieke Mandemaker Gelukkig is er nog een toeristische attractie: de kop van de vuurtoren van Haamstede, die ooit op het briefje van 250 gulden stond. Als de bruinvissen toch opduiken, mag je bij ’t Oliegeultje een verrekijker lenen. Ze noemen zichzelf bar en petit restaurant. Wij vinden de kaart toch best uitgebreid: veel vis natuurlijk, maar ook drie keuzes voor vegetariërs.

We beginnen met lekkere witte broodjes en Spaanse witte wijn, die vrolijk maakt. Omdat we twee gangen bestellen, krijgen we ook direct twee papieren bestekzakjes naast het bord. Dat scheelt weer lopen voor serveerster Sharon. Om het voorjaarszuchten te verdrijven, bestellen we coquilles en oesters: Gillardeaus, drie voor 9,75 euro. Met wit oestervlees, netjes op ijs. Ik ben zo’n barbaar die ze liever gegratineerd eet, eetvriendin laat ze zich puur smaken en laat me het kenmerkende logo zien: de firma Gillardeau brandmerkt zijn oesters de laatste jaren met een laser. Coquilles bij ’t Oliegeultje, dat zijn vier dikke jongens in één schelp, met strengetjes gerookte paling bovenop. De saus erbij heeft ook die smaak van paling, met wat cognac, maar is vooral heel zoet. Er komt een compleet attractiepark aan smaakjes bij: wakame oftewel een zeewierslaatje: altijd lekker. Maar onder de schelp ligt ook een complete maaltijdsalade met olijven, zilveruitjes, zongedroogde tomaten en cornichons. We prikken zelfs gekookte worteltjes en kidneybonen tussen de blaadjes vandaan, alsof er iets op moest. Coquilles en paling is al smaaksensatie genoeg.

Zalm

Zalm is zowat onbetaalbaar geworden bij de visboer en de supermarkt, omdat het misgaat in de kweek. Parasieten, algen: een droevig verhaal. Maar stiekem missen we soms zalm in ons menu. ’t Oliegeultje serveert de vis wel: een hoge dikke moot op een verder groot leeg bord, op een citroentje en wat wakame na. De vis is kunstig drooggebakken, de buitenkant lijkt bijna gezandstraald, qua textuur. Van binnen is ie gelukkig nog sappig. Mijn vispotje komt in een grappig rood pannetje. Bovenop ligt een mooi tuintje van vers gesnipperde kruiden - peterselie, bieslook. Hadden die kruiden ook maar in de saus gezeten: het is een bleke, dunne substantie die nog het meeste weg heeft van warme koffiemelk. Saffraan-venkelsaus, lezen we terug op de menukaart.

Ja, dat was leuk geweest. De vis is wel prima gegaard: stukken kabeljauw en alweer coquilles, alsof het niks is. We herkennen de kermissalade van het voorgerecht, die nu goed werkt als bijgerecht. Lekkere frietjes, lekkere mayo en net zoals bij het voorgerecht zit de arachideolie er apart bij, vanwege mijn notenallergie. Pinda’s zijn voor mij geen gevaar, maar het is fijn om te weten dat ze er rekening mee houden.

Toetje