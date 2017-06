Recensie: Voor carnivoren is Dockside de hemel

Grillen is mateloos populair. Grillrestaurant Dockside in Sas van Gent zit dan ook regelmatig ramvol. Dan praten we over 250 zitplaatsen.

Dockside, lokaal bekend als De Witte Villa, ligt aan het kanaal, vlak bij de rotonde en pal naast het Industrieel Museum. Als nieuwe eigenaren lieten de Sasse horecabroers Jens en Bart Hoogstad het pand strippen en bouwden ze er een stuk aan. Hun grillrestaurant in het Belgische Watervliet hebben ze inmiddels verkocht. Waar de broers met hun restaurant Bottles de liefhebber van exquise liflafjes bedienen, mikken ze met Dockside op gezinnen en groepen.

Is de verbouwing geslaagd?

Over smaak valt niet te twisten, maar de manier waarop Dockside industrieel design mixt met meubilair dat je in een gemiddelde Franse brasserie aantreft, streelt ons oog. Een grijze betonvloer, donkerder dan donkerbruin houtwerk, witte wanden, groene wandtegels, tafelbladen van groen graniet en strakke metalen lampen, voor zo’n grote zaak is het heerlijk in harmonie. Ook met zijn omgeving: het museum en het Kanaal Gent-Terneuzen. Boven zijn er honderd zitplaatsen. Die ruimte, met eigen bar, wordt vooral gebruikt voor congressen, seminars en bruiloften. Rolstoelers kunnen er komen met een lift. Hier en daar hangt Dockside de grapjas uit. Dat begint al bij de glazen deur. Daarop plakt een sticker met een afbeelding van een hond. De tekst luidt: No Docks! En wie de waterlokalenbezoekt, treft een moderne, zwarte saloondeur van beklede golfplaat. Nu maar hopen dat toiletterende heren hun pistool vast in de hand houden.

Hoe is de kaart?

Nogal vlezig. Het is grill wat de klok slaat. Dockside werkt met drie systemen: een open barbecue, een rôtisserie en - uit Spanje - de gesloten Josper-grill, waarop het vlees snel gaart en waarvan het een mooie rooksmaak krijgt. ,,Een beest van een grill’’, grappen ze er. Dockside is dus de hemel voor carnivoren, maar een hel voor vegetariërs. Oh nee, stop, want er is wel een vega-hamburger. Alle gerechten staan hier letterlijk zwart op wit in de Menukrant. Zo’n journalistieke menukaart zie je steeds vaker in Zeeuwse restaurants.

Hoe zijn de voorgerechten?

Het Zeeuws buikspek uit de Josper met krokante ui, bosui en zoete hoisinsaus uit de Kantonese keuken is een aanrader. Mijn tafelheer is lyrisch: ,,Het vlees smelt als boter in de mond en die saus is echt verrukkelijk, terwijl dat bosuitje het gerecht opfrist.’’ Zijn mijn garnalenkroketten van ‘Ben uit Westdorpe’ ook een terugkomgerecht? De mosterdgele ragout is mooi romig en fijn op smaak, het jasje prettig krokant. De papillen nemen Zeeuwse garnalen waar, niet alleen de handvol schaaldiertjes die rond de twee kro-ketten zijn gedrapeerd, maar ook in de snack zelf. Hooguit kun je zeuren dat de peterselie door de frituurbehandeling zijn smaak heeft verloren. En dat de kroketten aan de kleine kant zijn voor hun prijs. Het schaaltje knapperig brood met drie dips (roomboter, kruidenboter, zurige mayonaise) maakt dat deels goed.

Zelfde niveau in de hoofdgerechten?

Dockside kookt rechttoe rechtaan, maar de uitvoering is puik. De tussen rood en medium gegrilde Black Angus-ribeye (250 gram) van mijn eetgezel is prachtig mals. De lichtbittere pepersaus botst een beetje met de zoetpikante curry die over de gepofte aardappel is gegoten. Een curieuze combinatie, vinden we. Mijn visschotel herbergt drie filets uit de Josper: kabeljauw, koolvis en zalm. De cuisson is top. De stukken vis liggen in smaakvol, met room en een toef mosterd (?) opgepept kookvocht, waarin we ook krieltjes en gegrilde minitomaatjes vinden. Heerlijk, alleen gepresenteerd in zo’n kleine kom, dat mes en vork amper bewegingsvrijheid hebben. Een schaaltje sla kost trouwens extra hier.

Desserts ook lekker?

Gegrilde ananas is niet ieder zijn ding, maar de in bruine rum gedrenkte, gekaramelliseerde ananas van de grill is een droom van sappig, rijp, geel fruit. Het kokosijs is niet te zoet, net als de drie ‘drolletjes’ custard. Uitstekend! Mijn citroentaartje draagt een koksmuts van meringue. Er ligt verder een bol lekker vanilleijs bij. De friszure lemon pie compenseert de zoete, machtige meringue. Prima! Als we vervolgens van goede koffie slurpen, knikken we. Vanaf nu zijn we vrienden van Josper.