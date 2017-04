Recensie: Restaurant Huys van Roosevelt in Oud-Vossemeer

Pal naast de kerk van Oud-Vossemeer waan je je even in ruraal Amerika. De Stars & Stripes wappert namelijk aan de gevel van het fraaie Huys van Roosevelt. Ooit was dit een fietsenzaak, zegt men, maar dat is vast een grap. De benedenverdieping van Huys van Roosevelt is een brasserie, met groot terras.

Boven is een restaurantgedeelte, met dikke bling van kroonluchters en een indrukwekkende houten dakconstructie. Beneden en boven wordt dezelfde kaart gevoerd.

Theodore, Franklin Delano en Eleanor Roosevelt zijn alomtegenwoordig in Huys van Roosevelt en grijnzen je toe vanaf nieuwsfoto’s en magazinecovers. Of hun verre voorouders echt uit Vossemeer komen, valt nauwelijks te bewijzen.

Qua citymarketing hebben ze hier wel ijverig hun best gedaan: zo staan de drie afgebeeld boven het Vossemeerse Raadhuis, dat vrolijk tussen het Witte Huis en het Capitool is gefotoshopt. Een zeldzame prent van FDR in een rolstoel hangt op de deur van het invalidentoilet. Deze zaterdag eet ik met mijn zusje en we stappen een tikje giechelig binnen op de klanken van Rock Around The Clock.

Ontvangst

Gelukkig houdt het Amerikagevoel daar ook weer op: de rest van de avond klinkt Abba en er staat nauwelijks fastfood op het menu. Wel streekproducten: zo worden de pannenkoeken gemaakt met meel van de lokale molen. We worden joviaal ontvangen door serveerster Anoeschka en eigenaar Bas en krijgen een kaart in de vorm van een krantje.

Voorgerecht

Veel gangbare gerechten als varkenshaas en saté staan op de kaart, maar ook poké bowls, een trendy lunchhap uit Hawaii in een diepe kom. Een soort deconstructie van sushi met extra toppings, hier gemaakt met warm gerookte zalm of poon.

We beginnen met lekker brood en carpaccio van Thoolse dikbil-ossenhaas. Het vlees is zachtroze, subtiel en ruim op tijd uit de koeling gehaald. Er liggen keurige vierkantjes grana padano op, lekker scherpe wel. Ook streepjes balsamico, zonnebloempitten en tomaatjes, croutonblokjes, olijven en sla. Toch wordt het geen salade, het vlees blijft centraal staan.

Mijn voorgerecht heet ‘mixage van paddenstoelen’ en het is een stoofpotje met champignons en cantharellen. Piepkleine blokjes paprika voegen iets van frissigheid toe. Maar het is vooral een enorme soepkom vol paddo’s in een umami knoflookjus. Het handje noten dat ernaast ligt wordt met oprechte excuses verwijderd, als ik wijs op mijn notenallergie.

Bovenop de kom ligt een los vel bladerdeeg met Provençaalse kruiden, omdat iets knapperigs inderdaad fijn is bij al die aardse zompigheid. Nu is er geen grotere fan van aardse zompigheid dan ik, maar misschien was dit gerecht leuker geweest als toast-champignons, wellicht in dat bladerdeegje.

Wijn

We zien te laat dat het restaurant een eigen speciaalbier heeft, met de verrassende naam Roosevelt. We drinken een glaasje wijn en zijn daar ook blij mee: frisse Chileense Sauvignon Blanc en halfzoete Riesling. Anoeschka sjouwt ondertussen rond met ‘moordwapens’: Strop-bier uit Gent, de nek van het flesje bungelend aan een galg.

Hoofdgerecht

Ook het vlees kan hier een moordwapen zijn: zuslief bestelt de special genaamd tomahawk. Rib-eye, met de rib er nog aan. Het bot is netjes schoongeschraapt, het vlees is van een piepjong beestje: roze, bijna doorschijnend, erg mals. Met lekkere asperges erbij. Ik heb meer zin in een visje en kan kiezen uit dorade, zeebaars of scholfilet. Die laatste dan, want het menu belooft ze goudgeel gebakken.

Ik verwacht een paneerlaagje maar de scholletjes die arriveren zijn zachtjes gegaard. Zonder korstje, wel aangenaam bereid. Met piccalilly erbij en beetgare groenten, zoals leuke paarse worteltjes. Frietjes hebben frietkruiden, wat ik nooit zo begrijp. De salade erbij lijkt gearrangeerd door iemand met OCD, obsessive compulse disorder. Alle ingrediënten op kleur gesorteerd, alle blokjes even groot. Wat lijkt op tomaat is brunoise van watermeloen, lekker zoet en fris.

Dessert

Op de kaart staat een ‘toetje uit Tholen’: crème prulee. ,,Want Tholenaren worden Prullen genoemd’’, zegt eigenaar Bas. In de brûlée en in bolletjes ijs zit een subtiel scheutje Licor 43. De crème is lekker van smaak maar niet vol passie in de hens gezet, kraken doet het laagje niet. Ik geniet van een schaaltje panna cotta met daaronder rabarbercompote en bolletjes bloedsinaasappelsorbet ijs van eigen receptuur. Het ijs krijgt geen enkele kans om te smelten.

We sluiten af met een laatste Roosevelt grapje: een New Deal, in Oud-Vossemeer. Een aangename deal ook, wat deze zussen betreft.