Recensie: In dit kerkje zijn de porties paaps

Uit etenEten in een kerk zalft de ziel, maar stilt vooral de honger. Het kan allebei sinds kort bij Amable in Kamperland.

Volledig scherm Nikita serveert een geitenkaassalade met Zeeuws spek in Amable in Kamperland. © Johan Van Der Heijden De 23-jarige Lloyd Oudeman uit Rilland drijft sinds twee maanden een familiebrasserie in de voormalige hervormde kerk aan de Veerweg in Kamperland. Hoe komt zo’n adolescent aan het geld voor aankoop en verbouwing? Dat legt Lloyd haarfijn uit. Zijn vader handelt af en toe in vastgoed. Hij kocht het kerkje, want vond dat wel iets voor zoonlief. En die zag wel heil in het avontuur. Hij zegde zijn baan bij een Schouws restaurant op om zich te wijden aan de ombouw van de kerk tot culinaire tempel. Lef kan hem niet worden ontzegd. Met een crowdfundingsactie sprokkelde hij 180.000 euro bij elkaar voor de noodzakelijke verbouwing. Dat betaalt hij stapje voor stapje terug aan de investeerders.

En, goed uitgepakt?

Gevel en voegwerk ogen als nieuw. Een gevelsteen verklapt dat het godshuis uit ‘1901’ stamt. Het karakteristieke torentje priemt fier de lucht. Je zou gek zijn die te slopen. Een betere blikvanger kun je je niet wensen. In het voorportaal zien we een lessenaar, voor wie nog eens rustig in Het Boek wil bladeren. We grinniken om een elektrisch orgeltje uit de jaren zeventig. De stekker ligt op de grond. Zouden we…

Binnen zijn authentieke elementen gekoesterd: de stenen kerkvloer, de verwarmingsroosters, het middelbruine houten plafond. Nieuw is de donkerbruine bar en het dito meubilair. Waar vroeger kerkbanken in het gelid stonden, is nu een podium met tafeltjes. Het wordt omzoomd door een naturel houten hekwerk. Dat allegaartje van houtkleuren is natuurlijk een smaakkwestie, maar wij vinden dat naturel vloeken in de kerk. Voor de rest is er goed over de inrichting nagedacht. Op het orgelbalkon heeft het pijpinstrument plaatsgemaakt voor tafeltjes. Het licht straalt er prachtig door de kerkvensters. Een reproductie van het kerkje in lang vervlogen tijden bedekt er de gehele wand. Leuk gedaan.

Hoe is het avondmaal?

Het draait hier om de Hollandse keuken, wat daar ook onder mag worden verstaan. De naam Amable hint echter naar een brasserie die op Franse leest is geschoeid. De kaart, die oogt als een krant en dan ook Amabelse Bode heet, maakt wel uitstapjes naar andere streken: bouillabaisse, gravad lax, fish ’n chips. Amable eert wel zijn lokale leveranciers: Kreekes Vis en Vishandel Schot. Vers uit de buurt, dat waarderen we.

Het driegangen menu kent een stichtelijke prijs (24,50). De geelbruine soep van paprika, pastinaak en gepofte quinoa arriveert in een sloep van een kom. Datzelfde geldt voor de geroosterde tomatensoep van mijn tafelheer, die à la carte dineert. Mijn soep is iets aan de waterige kant. De smaak is vrij neutraal, maar verre van onaangenaam. Bij de tomatensoep zetten we een vraagteken. Hulp van meneer Knorr gehad? De smaak neigt naar pakjessoep, ook al zit er een flinke klodder verse room in. Het zou geen schande zijn, want de tomatensoep kent een bodemprijs van 4,50 euro.

Hoofdgerechten ook van dit niveau?

Nee, ze zijn beter en interessanter. Op verzoek bereidt de keuken spontaan een pasta met gebakken, wat rijpere geitenkaas. Het improvisatiewerkstuk arriveert in een mooi asymetrisch bord. Aan de tomatensaus hangt een rooksmaakje dat de fijne kaas prettig omhelst. Mijn tafelheer oordeelt: ‘Zeker niet verkeerd!’ Dat is Zeeuws voor ‘lekker’.

Mijn kabeljauw is gemarineerd in miso, Japanse gefermenteerde pasta van sojabonen, rijst of gerst, zout en koji (een mengsel waaraan een speciale schimmel is toegevoegd). De miso zorgt voor een rokerige smaak. Aangezien de uitstekend bereide vis op een berg Aziatische noedels ligt, reppen we van visbami. De chef heeft de noedels ‘doorspekt’ met julienne gesneden groenten, waaronder wortel, bloemkool, broccoli, lenteui. Dissonant is de royaal toegevoegde verse koriander. Dat heb je lief of dat haat je. Schijnt genetisch bepaald te zijn. Koriander smaakt naar zeep, vind ik. Los daarvan een prima bord. Porties zijn ook eerder paaps dan protestants.

En de nagerechten?

Het broodpuddinkje met karamel-fudgesaus is goed, met een toets van kerstspecerijen. Mijn tafelheer treft het wel beter met de mango-citroen sorbet. Heerlijk, niet te zoet ijs. We zijn tevreden. Bediening en sfeer zijn prima. Het wordt brullen als onze rijpe buurvrouw de ober uitdaagt een wijnvlek in haar decolleté-zone te verwijderen. We bidden dat ze ons niet om assistentie vraagt.