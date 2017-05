Recensie: Gezellige eetschuur met saté en asperges

Een oude boerderij waar je eet van eigen erf en uit eigen tuin. Waar vlees en vis verantwoord zijn. Waar je dineert in één van de vier privékamers met een eigen kleur. Je mag melden wat je écht niet lust, maar verder is het eten wat de biologische streekproductenpot schaft. Dat klinkt als een fantastisch restaurant toch? Helemaal van nu. Maar De Panhoeve bedacht dit concept in de jaren 90 van de vorige eeuw. De heren eigenaars waren hun tijd te ver vooruit: maar de crisis sloeg toe en in 2013 kwam de droomboerderij van Jan Ter Smitte en Kees van Buuren op de veiling. Danielle, Monique en Stephanie van Sabben beseften dat dit een unieke kans was en gooide het over een heel andere boeg. De gezellige eetschuur van de drie gezusters uit ’s-Heer Arendskerke is nu ruim een jaar open en heet nog steeds De Panhoeve. ,,Maar dan wel met het woordje brasserie ervoor”, zegt Danielle met nadruk. ,,Veel mensen vonden de oude Panhoeve toch maar een gek restaurant. Je betaalde een vermogen en had niks te kiezen.”

Buitenom de kaart zijn er asperges en die kan ik nimmer weerstaan. Met ham, of met zalm. Thuis eten we de lentestengels graag met plakjes gerookte zalm, hier verschijnt een mooi gebakken moot, nog lekker sappig van binnen. Zes dikke asperges met mooi gesloten kopjes zijn dik en kaarsrecht, met de categorie AAA van ‘aaah, heerlijk toch asperges’. Prima gegaard, met nog wat beet: asperges gelden als afrodisiacum en daar past natuurlijk geen slappe hap bij. Wel jammer dat het mes niet door de onderkantjes heen gaat. Of ze zijn te snel geschild, of de kontjes zijn te zuunig weggesneden. Bovenop ligt een half eierdoosje aan gekookt ei, gesnipperde bieslook en een Hollandaisesaus die net zo dik en glanzend is als vanillevla. Bij de biefstuk van mijn tafeldame komt champignonroomsaus. Pakjessaus, denken we, omdat er in de gladde saus geen paddo te bekennen is. De forse biefstuk is medium besteld, maar nog steeds goed mals. Het garnituur lijkt het resultaat van een wild potje groentebingo: bloemkool, peultjes, broccoli, krieltjes. Alles keurig beetgaar, maar de combi is gek, vooral als je ook nog eens taugé aan je vork prikt. De frietjes en salade die we erbij krijgen zijn prima in orde: vers, gul, goed bereid.