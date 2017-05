Bedwelmd door parfum, lam en tijm

recensieDineren op een plek die qua gastvrijheid teruggaat tot 1533, dat is uniek te noemen. De Campveerse Toren is indrukwekkend, de smaakcombinaties niet altijd.

Alleen die wenteltrap naar boven al. Stenen traptreden, uitgesleten door eeuwen aan bezoekers. Nescio was te gast, de Tijl Uilenspiegel is hier geschreven. Op de kaart staan regionale producten van zee, vee en veld, gepresenteerd door de Vlaamse chef Xavier Aelterman. Voor het bestellen lezen we nog het bruidsmenu van Willem van Oranje en Charlotte de Bourbon: lamsvlees, fazanten, twee pauwen.

We zitten prinsheerlijk in de voorname eetzaal. Het Veerse Meer, vazen vol tulpen, intrigerende schilderijen. Een drietal hapjes komt op tafel: schuimige cappuccino van tomaat, humus met een scherf gedroogde serranoham, blokjes pannacotta van aspergenat. Alles helaas nogal vlak en voorzichtig van smaak. Gelukkig is er ook desembrood met boter en olie. Vanwege mijn notenallergie komt serveerster Astrid nog een extra wit broodje brengen.

Anoniem glaasje

Volledig scherm Lamsvlees met asperges. © Oreel Ruben Mijn tafeldame bestelde als aperitief rode wijn en krijgt ook een anoniem glaasje rood, zonder uitleg. Het blijkt Reja Tempranillo, zonnig fruit met vanille. Ik wil graag een glaasje passend wit, voor straks bij het voorgerecht. Twee keer moet ik erom vragen, hij verschijnt ook dubbel op de rekening. Biologische Chardonnay uit de Pays d’Oc: Domaine Py, fruitig en verrassend strak en fris. Het glaasje arriveert precies op het moment dat ik de laatste visblokjes uit het voorgerecht verorber: kort gegaarde roze makreel en zachte inktvisstukjes tussen blaadjes rucola en mosterdsla. Fijne smaakmakeris ponzu, Japanse dressing metrijstwijn,rijstazijn, citrus en bonita(gefermenteerde tonijnflakes). Dat Japanse delicate gaat mooi samen met komkommerlinten en avocadopartjes.

Mijn moestuinierende tafeldame denkt dat de tere gele bloempjes die van broccoli zijn. In de kom vinden we ook zwarte brosse hompjes: kroepoek van intvisinkt. Ze ogen een beetje gek. Geblakerde naaktslakken, is mijn eerste associatie, misschien omdat mijn hoofd nog bij die moestuin zit. Abstracte slowjazz vult de toren. Muziek die zowel de oren als de ogen erg loom maakt. De klandizie vanavond lijkt gefortuneerd, veelal boven de zestig en fervent fan van zware parfums. Lieve medegast, zou het niet aardig zijn als je daadwerkelijk kunt ruiken en proeven wat je bestelt? Door gewoon wat minder deciliters parfum op te doen?

Verleidelijk

Het hoofdgerecht zit onder een cloche en dat vinden we zeer attent. Als-ie feestelijk wordt opgelicht, willen we het liefst vol boven het bord gaan hangen om de geuren diep te kunnen inhaleren. Prachtig gebraden lamsvlees, velden van aromatische tijm. Het piepjonge lam is van slagerij Van Zuidland: malse filetlapjes, een ribbetje van een rack. De groente is al net zo verleidelijk: gepofte cherrytomaatjes, zachte koolreepjes en lente-ui. Beetgare asperges in hapklare stukken, zilte aardappelpartjes, boterzacht. Onder het lam liggen nog meer aardappeltjes en asperges verstopt, die zich net iets langer hebben volgezogen met de kruidige lamsjus. Verrukt prikken we de laatste restjes aan ons tafelzilver.

Volledig scherm Arjan Hoefkens serveert de gasten een glas wijn. © Oreel Ruben

Het kaasdessert is gebrande Munster met zoetzure bietjes. Volgens de sympathieke eigenaresse Hendrina van Cranenburgh zijn veel gasten dol op deze combinatie. Ik ben een groot fan van penetrante Munsterkaas, kan ’m zelfs eten als ontbijt. Maartoch liever niet op deze manier. Twee plakken koude kaas zijn voorzien van een lauw brûléelaagje. Suikergoed en rauwmelkse kaas. Alsof je op een verjaardagsfeestje tegelijk een lolly en wat hemelse stinkkaas in je mond propt. Zelfs ik ben niet zo gulzig. Mijn verwarring groeit door een bergje zure bietenblokjes en de komst van een extra droog wit broodje. Jaloers kijkt ik naar de overkant. Het menudessert oogt bescheiden maar smaakt beslist niet zo, aldus mijn tafeldame met volle mond. Koffieijs, mousse van witte chocolade met linten rabarber. Een rabarbertaartje met spijs, doorboord met stukken kletskop. Citrusgelei en kruidenblaadjes brengen volwassen nuances in de zoetigheid.

Jamblupjes

Bij ons afsluitende kopje koffie en cappuccino verschijnen nog twee jellies, gestolde sinaasappelvierkantjes in suiker. De jamblupjes liggen eenzaam op een rond kantpapiertje. Dit zijn niet de gulle snoeperijen die we stiekem hadden verwacht in een zaak met een Bib Gourmand. Later zien we dat er ook geen hoofdprijs is gerekend voor een koffie-plus, maar toch.