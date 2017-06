TT: Zlatan moet weg, PSV akkoord met City over Lozano

Manchester United gaat het aflopende contract van Zlatan Ibrahimovic niet verlengen, weet The Guardian. De belangrijkste reden hiervoor is de zware knieblessure van de 35-jarige vedette. Verwacht wordt dat het tot begin 2018 duurt voor hij weer kan spelen.



Dit zou betekenen dat het verblijf van Zlatan bij Manchester United slechts één jaar heeft geduurd. Volgens zijn zaakwaarnemer Mino Raiola blijft de aanvaller in Europa actief. ,,Er zijn veel clubs al naar hem hebben geïnformeerd. Hij kan nog twee jaar doorvoetballen.''



Zlatan raakte op 20 april ernstig geblesseerd in het Europa League-duel met Anderlecht. De knie van de Zweed klapte bij een landing lelijk door naar achteren. Hij werd hiervoor in de Verenigde Staten geopereerd.