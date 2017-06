TT: Vitesse biedt op Armenteros, FIFA pleit United vrij

Heracles verwacht hoger bod van Vitesse

Nu Ricky van Wolfswinkel is vertrokken naar FC Basel, is Vitesse op zoek naar een nieuwe spits. Samuel Armenteros staat hoog op het verlanglijstje. De Arnhemse club heeft ook al een bod gedaan, meldt VI, maar dat vindt Heracles veel te laag. Nico-Jan Hoogma, algemeen directeur in Almelo, gaat er echter wel van uit dat hij Armenteros deze zomer ziet vertrekken. Zeker nadat de Zweed onlangs bij zijn interlanddebuut direct scoorde. ,,Dan ontstaat er altijd een nieuwe dynamiek rond een speler'', weet Hoogma. Armenteros speelt sinds de zomer van 2016 bij Heracles. De verbintenis van de 26-jarige aanvaller loopt nog tot 2018.

FIFA pleit ManUnited vrij in transfer Pogba

De FIFA onderzocht de recordtransfer waarmee een bedrag van 105 miljoen euro was gemoeid. Dat gebeurde nadat klokkenluidersplatform Football Leaks had onthuld dat zaakwaarnemer Mino Raoila meer dan 40 miljoen euro zou hebben verdiend aan de transfer. Er zou sprake zijn geweest van belangenverstrengeling omdat de in Nederland opgegroeide Raiola bij de onderhandelingen de belangen van Juventus, Manchester en Pogba zou hebben behartigd. Juventus zou Raiola 27 miljoen euro hebben betaald. ,,We kunnen bevestigen dat er een zaak is geopend tegen Juventus en niet tegen Manchester United'', aldus de woordvoerder.