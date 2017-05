TT: Marcellis tekent bij in Zwolle, Van Dijk belangrijkste doelwit topclubs

Tim Holscher speelt de komende twee jaar voor Go Ahead Eagles. Zijn contract bij FC Twente is per direct ontbonden.



Holscher had in Enschede nog een verbintenis tot en met 2019. ,,Maar we zijn het met elkaar eens dat het voor Tim beter is om een nieuwe start te maken'', zegt Jan van Halst, technisch-directeur van FC Twente. De Duitse middenvelder gold in de opleiding van FC Twente als een groot talent, maar hij wist bij Twente nooit door te breken. In Enschede zat men al een tijdje met het dure contract van Holscher in de maag.