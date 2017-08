TT: Oostende haalt oud-speler Utrecht, Sparta en PEC

Milot Rashica wordt al maanden met allerlei mooie clubs in verband gebracht. Maar de Kosovaar wil een topjaar draaien bij Vitesse. Zijn naam circuleert in elke transferperiode. Hij wordt gevolgd door Napoli, AC Milan, Udinese , VfB Stuttgart, Freiburg en Hannover 96. En dan is er ook nog Engelse belangstelling. Maar in samenspraak met zijn management is een plan de campagne opgesteld. De Kosovaar wil dit jaar vlammen in Arnhem. Dan is in de zomer van 2018 wellicht de tijd rijp voor de overstap naar een andere competitie. ,,Ik ben helemaal niet bezig met een transfer”, zegt Rashica in De Gelderlander. ,,Ik laat dat allemaal aan mijn zaakwaarnemer. Ik moet beter worden. Ik heb in Nederland de afgelopen jaren echt veel geleerd. Ik maakte een stap omhoog vanuit Kosovo. Maar ik kan nog zoveel bijleren.”