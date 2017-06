TT: Morata met één been uit deur, Wenger shopt in Frankrijk

De zaak is rond. Thulani Serero voetbalt de komende drie seizoenen bij Vitesse. De Zuid-Afrikaan komt transfervrij over van Ajax. Hij moet het middenveld bij de eredivisionist uit Arnhem van kracht en diepte voorzien.



Vitesse haalt Serero (27) weg uit de anonimiteit. De Zuid-Afrikaan maakte in 2011 de overstap van Ajax Cape Town naar Ajax in Amsterdam. De middenvelder uit Johannesburg kwam vervolgens wel tot 88 wedstrijden in de eredivisie, maar de voorbije seizoenen was zijn rol uitgespeeld. Afgelopen voetbaljaar trainde de Afrikaan louter mee bij Jong Ajax. Hij deed uiteindelijk ook vijf keer met het Amsterdamse beloftenteam mee in de eerste divisie.