TT: Megacontract voor Özil, 80 miljoen voor Van Dijk?

Arsenal wil graag doorpakken. Het niet halen van de Champions League is zwaar gevallen bij de Londenaren en na het aanblijven van coach Arsène Wenger, moeten ook de sterspelers blijven. Het contract van Mesut Özil zou volgend jaar aflopen en daarom willen de Gunners de Duitser een nieuw papiertje 'geven'. Voor een salaris van 320.000 euro per week, kan hij bijtekenen. Niet helemaal wat hij wilde volgens The Sun, want Özil aasde eigenlijk op een salaris van 400.000 euro per week!



De 28-jarige middenvelder zou nog geen serieus aanbod van een andere club hebben ontvangen, dus daarom zou hij tevreden zijn met een 'kleiner' bedrag.