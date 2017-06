TT: Manchester City bereidt megabod voor op Van Dijk

Manchester City bereidt een megabod voor op Virgil van Dijk, meldt The Times. City zou bereid zijn om 57 miljoen euro neer te tellen voor de centrale verdediger van Southampton. Mocht deze transfer doorgaan, dan is Van Dijk in één klap de duurste Nederlandse voetballer aller tijden. Dit record staat tot nu toe op naam van Marc Overmars, die in 2000 voor 40 miljoen euro door Barcelona van Arsenal werd gekocht.



Van Dijk zou in Manchester een contract voor vijf jaar kunnen tekenen. Hij kan er het viervoudige verdienen van zijn huidige inkomsten. City heeft echter concurrentie van Liverpool en Chelsea, die ook zeer gecharmeerd zijn van de 25-jarige verdediger.



Van Dijk kwam de tweede seizoenshelft nauwelijks in actie vanwege een enkelblessure.