TT: Guardiola denkt aan compleet nieuwe defensie

Er staat nog net geen punt achter het seizoen of Pep Guardiola is al druk met het kneden voor volgend seizoen. Na de komst van Bernardo Silva en het vertrek van verdedigers Pablo Zabaleta, Bacary Sagna, Gaël Clichy en doelman Willy Caballero richt de manager van Manchester City zich nu vol op zijn defensie. Volgens The Independent wil Guardiola zijn verdediging flink vertimmeren. De Britse kwaliteitskrant maakt melding van een nieuwe doelman (Ederson Moraes, Benfica) en vier nieuwe verdedigers Kyle Walker (Tottenham Hotspur), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Marquinhos (Paris Saint-Germain) en Benjamin Mendy (MoOnaco).