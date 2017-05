TT: Griezmann lonkt naar United, Willem II haalt keeper

Timon Wellenreuther, derde doelman van Schalke 04, wordt waarschijnlijk de nieuwe keeper van Willem II. De 21-jarige Duitser is de topkandidaat om Kostas Lamprou op te volgen. Het contract van Wellenreuther liep aan het einde van het seizoen af.



De zoon van Ingo Wellenreuther, CDU-politicus en de huidige voorzitter van Karlsruher SC, speelde in de jeugd voor Bulacher SC, Beiertheimer FV, SpVgg Durlach-Aue, Astoria Walldorf, Karlsruher SC en Schalke 04. Op 3 februari 2015 debuteerde hij voor die laatste club in de Bundesliga met een 1-1 gelijkspel tegen Bayern Munchen. Hij verving na de rust de geblesseerde Fabian Giefer. Wellenreuther heeft ook al twee wedstrijden in de Champions League achter zijn naam staan.



Wellenreuther kwam tot acht wedstrijden in de Bundesliga. Hij stond 10 keer bij Duitsland onder 21 onder de lat en een keer bij de Duitse nationale ploeg onder 20. Door het vertrek van Kostas Lamprou is bij Willem II de functie van eerste keeper vacant. De club besloot het contract met Mattijs Branderhorst te verlengen en gaat eventueel nog in gesprek met Nigel Bertrams. Daaruit valt af te leiden dat Wellenreuther de beoogde eerste doelman is.