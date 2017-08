TT: Feyenoorder op weg naar Dordrecht, Ajax haalt verdediger van Rapid Wien

Deal tussen Wöber en Ajax lijkt nu toch te gaan lukken

Ajax rekent op de komst van Maximilian Wöber als defensieve versterking. De 19-jarige Oostenrijkse jeugdinternational speelt voor Rapid Wien en stond al langer op de radar van de Amsterdamse scouting. De linksbenige centrale verdediger werd een paar maanden terug al rondgeleid op sportcomplex De Toekomst, maar de transfer leek toen niet door te gaan. Nu lijkt de deal alsnog te lukken. De komst van de Oostenrijker is op zijn zachtst gezegd geen overbodige luxe. Tegen FC Groningen zaten er gisteren twee verdedigers op de reservebank. Deyovaisio Zeefuik en Damil Dankerlui zijn weliswaar talentvol, maar de defensieve achtervang is simpelweg te karig. Ajax verkocht vorige week Davinson Sánchez aan Tottenham Hotspur voor veertig miljoen euro. Eerder deze transferzomer werd al afscheid genomen van de zelf opgeleide verdedigers Kenny Tete (Olympique Lyon) en Jairo Riedewald (Crystal Palace).

Excelsior haalt Amerikaanse verdediger

Excelsior heeft zijn gewenste defensieve versterking binnen. Centrumverdediger Shane O’Neill wordt vandaag medisch gekeurd in Kralingen en tekent daarna een contract voor één seizoen met een optie voor nog een jaar. De 25-jarige Amerikaan was vorig seizoen nog een van de vaste krachten in het elftal van NAC dat promotie naar de eredivisie afdwong. Hij werd destijds gehuurd van het Cypriotische Apollon Limassol.



De Rotterdammers zijn daarmee nog niet klaar op de transfermarkt. Trainer Mitchell van der Gaag hoopt in ieder geval nog een aanvaller en doelman aan zijn selectie toe te voegen. Met name de laatste zoektocht naar een keeper verloopt met de nodige problemen. Na Hidde Jurjus en Kostas Lamprou lijkt Excelsior ook achter het net te vissen bij Davy Roef. De Belgische sluitpost, die gehuurd zou worden van Anderlecht, vervolgt zijn carrière waarschijnlijk bij Waasland-Beveren.