TT: Armenteros op weg naar de Serie A

Armenteros naar Italiaanse Benevento Calcio

Samuel Armenteros is vandaag naar Italië gevlogen om zijn transfer af te ronden naar Benevento Calcio. Volgens de Zweedse krant Expressen betaalt de nieuwkomer in de Serie A twee miljoen euro voor de aanvaller. Heracles heeft de clubnaam én het bedrag nog niet bevestigd. Armenteros, die gisteren ontbrak tegen Excelsior, werd de afgelopen weken nog in verband gebracht met het Griekse Panathinaikos.

De Wijs terug naar Woudestein?

Trainer Mitchell van der Gaag bevestigde gisteren na het gelijke spel in Almelo tegen Heracles (2-2) dat Excelsior in gesprek zijn met Jordy de Wijs voor een nieuwe huurperiode. De Wijs maakte vorig seizoen een goede indruk op Woudestein en Van der Gaag ziet hem graag terug. Eerder deze week werd bekend dat PSV de centrale verdediger waarschijnlijk tóch wil verhuren. Van der Gaag draaide er niet omheen en was gewoon eerlijk. ,,We zijn in gesprek, maar het hangt niet alleen van ons af", aldus de coach.