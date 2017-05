TT: Amrabat krijgt kippenvel van Feyenoord, Simeone wil Vitolo en Lacazette

Het voetbalseizoen 2016/2017 nadert zijn einde en dat betekent dat de transferperiode er weer aan komt. In TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Nederlandse toppers heen?

ManUnited strikt Spaans wonderkind

De pas 16-jarige Arnau Puigmal is de eerste zomeraanwinst voor Manchester United. Het Spaanse Sport meldt dat de tegenstander van Ajax in de Europa League-finale een akkoord heeft bereikt met Espanyol over de komst van de tiener. Puigmal, een veelzijdige middenvelder die nog wacht op zijn debuut in La Liga, staat in eigen land bekend als een groot talent. Bij ManUnited gaat Puigmal in eerste instantie in de jeugd spelen.

Amrabat hint naar Feyenoord

Volledig scherm Amrabat viert zijn 0-1 in Heerenveen. © Pro Shots Sofyan Amrabat (20) van FC Utrecht reageert nuchter op de interesse van potentiële nieuwe werkgevers als Anderlecht, RB Leipzig en Feyenoord. ,,Iedereen weet hoe mooi bijvoorbeeld Feyenoord is. Als je die beelden van de huldiging zag, kreeg ook ik kippenvel. Als je in de Kuip speelt, wil je dat ook vaker meemaken. Ooit. Maar mijn eerste doel is een Europees ticket pakken met FC Utrecht.'' Feyenoord lijkt de beste papieren te hebben om Amrabat, die vanavond in de Galgenwaard de return speelt met FC Utrecht tegen sc Heerenveen (uit 1-3 winst), over te nemen.



PSV moet eerst verkopen

Trainer Phillip Cocu van PSV herhaalde gisteren nog maar eens dat hij hoopt dat er de komende weken al veranderingen in de selectie bij PSV plaatsvinden. Hij maakte het voorbehoud dat de markt uiteraard bepalend is en de club dit spel van vraag en aanbod deels moet afwachten.

PSV gaat ervan uit dat Santiago Arias en Jetro Willems deze zomer vertrekken en is op zoek naar twee backs. Daardoor schuift Joshua Brenet in de pikorde op en lijkt hij komend seizoen bijna verzekerd van speeltijd. PSV volgde de afgelopen jaren Giovanni Troupée van FC Utrecht op de voet en hij is mogelijk een van de kandidaten om een vacature op te vullen. Troupée is net 19 jaar en heeft al een compleet seizoen bij de nummer vier van de eredivisie, FC Utrecht, in de benen.

PSV is ook voorin op zoek naar een versterking en mikte met Hirving Lozano in eerste instantie hoog. De vraag is of de club nu overschakelt naar spelers uit een andere categorie, zoals bijvoorbeeld de bij subtoppers spelende Sam Larsson, Alizera Jahanbakhsh of Milot Rashica. PSV wil daarover zelf niets kwijt. Op het middenveld heeft de ploeg zelfs na het vertrek van Siem de Jong en Oleksandr Zinchenko (de laatste is nog niet zeker) voldoende pionnen over. PSV wil van het huidige viertal keepers zeker één goalie (voorlopig) laten verkassen.

Koeman geeft Barkley nog paar dagen

Volledig scherm Ross Barkley. © Getty Images Ross Barkley heeft Everton nog steeds geen duidelijkheid gegeven over zijn toekomst. De middenvelder houdt de directie, fans en manager Ronald Koeman al maanden in onzekerheid over het wel of niet verlengen van zijn contract bij de club. Everton heeft Barkley een voorstel gedaan om zijn tot medio volgend jaar lopende contract te verlengen en verbeteren. ,,Ik verwacht een spoedig antwoord. En niet over tien dagen, maar na het weekend", liet Koeman weten in aanloop naar het duel met Arsenal van morgen. ,,Natuurlijk heb ik hier zorgen over want ik wil met spelers werken die graag bij Everton spelen."

Simeone wil Vitolo tegen elke prijs

Diego Simeone heeft Vitolo bovenaan zijn lijstje met mogelijke zomeraanwinsten gezet. De vleugelaanvaller van Sevilla moet volgens Marca 'tegen elke prijs' komend seizoen het shirt van Atlético Madrid dragen. Vitolo (27), die ook in de belangstelling van Manchester City en Barcelona zou staan, heeft een afkoopclausule van 40 miljoen euro in zijn contract staan. Behalve Vitolo moet ook Alexandre Lacazette naar het Vicente Calderon komen. De clubtopscorer van Olympique Lyon liet gisteren weten toe te zijn aan een nieuwe stap.