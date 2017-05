TT: Amrabat flirt met Feyenoord, De Gea blijft bij United

Sofyan Amrabat wordt de afgelopen weken veelvuldig in verband gebracht met Feyenoord. De Rotterdamse landskampioen zou zeer gecharmeerd zijn van de 20-jarige middenvelder van FC Utrecht. Amrabat is op dit moment in Marokko waar hij het met onder andere zijn broer Nordin en Karim El Ahmadi vanavond gaat opnemen tegen Oranje. Vanuit het trainingskamp heeft Amrabat tegenover de NOS gereageerd op een eventuele transfer naar Feyenoord.



,,Het is een schitterende club, de ideale stap. Daar draai ik niet omheen'', zegt hij. ,,Maar er is nog niets getekend. Ik heb zelfs nog met niemand van Feyenoord of een andere club gesproken. Feyenoord heeft zich nog niet gemeld. Niet bij de club en niet bij mij of mijn management. En ik mag niet liegen, want ik ben aan het vasten.'' Amrabat doet op dit moment aan de Ramadan.