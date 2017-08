Sami Khedira ziet waanzin in voetballerij

Khedira verwacht niet dat er binnen afzienbare tijd een systeem komt met gelimiteerde bedragen. ,,Het belangrijkste is, dat wij als spelers onze passie voor het voetbal behouden, hoeveel geld er van buitenaf ook wordt ingepompt. Twee jaar geleden had niemand nog gedacht, dat er een club zou zijn die 222 miljoen euro voor een voetballer zou betalen'', doelde hij op de recente overstap van Neymar naar Paris Saint-Germain. ,,Nu is alles mogelijk. Ik kan me nergens meer over verbazen.''



Bondscoach Joachim Löw is het eens met Khedira, die in 2014 de wereldtitel veroverde met de Duitse ploeg. ''De transfermarkt is volledig oververhit. Een gemiddelde voetballer kost nu het drievoudige van wat hij eerder nog waard was.''