'Ronaldo niet naar Manchester, omdat Mbappé niet voor Real koos'

200 miljoen voor Coutinho? 'Liverpool woedend na beschuldiging van Barça'

2 september FC Barcelona heeft onthuld waarom de Catalaanse club er deze zomer niet in slaagde Philippe Coutinho los te weken van Liverpool. De vraagprijs voor de Braziliaanse middenvelder was gewoonweg te hoog, zei directeur Albert Soler op een persconferentie. ,,Liverpool vroeg een absurd bedrag van 200 miljoen euro en uiteraard gingen we daar niet in mee'', aldus Soler.