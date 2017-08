PSG sorteert met huur voor op megatransfer Mbappé

Eerder trok PSG deze zomer voor een recordbedrag van 222 miljoen euro de Braziliaanse aanvaller Neymar (ex-Barcelona) aan.



,,Ik ga met heel veel vreugde en trots naar Paris Saint-Germain'', liet Mbappé weten. ,,Voor elke jongere die afkomstig is uit de Parijse regio is het vaak een droom om ooit het shirt van deze club te dragen en de unieke sfeer te proeven in het Parc des Princes. Ik wil heel graag onderdeel uitmaken van dit project, dat tot één van de meest ambitieuze projecten in Europa behoort.''



Mbappé, die vanavond in Parijs tegen Nederland op de bank begint, debuteerde in december 2015 voor AS Monaco. Hij speelde sindsdien zestig duels waarin hij 27 keer scoorde en 16 assists op zijn naam bracht. In maart van dit jaar debuteerde Mbappé in de nationale ploeg. Het Franse 'wonderkind' staat momenteel op vier interlands.