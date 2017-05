'Oude rot' Hadouir blijft nog een jaartje bij Excelsior

Hadouir moest het deze jaargang mede door blessures vooral met invalbeurten doen. Zijn enige basisplaats was in het thuisduel met Ajax, dat in 1-1 eindigde. Hij scoorde één keer, de gelijkmaker in het duel tegen FC Groningen (1-1), en pakte maar liefst zes gele kaarten in 373 minuten eredivisie.