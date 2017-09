'Liverpool woedend na beschuldiging van Barça'

Coutinho had bij Liverpool aangedrongen op een vertrek naar Barça, maar de Engelse club van trainer Jürgen Klopp gaf de speler al snel te kennen dat hij niet weg mocht. De 'Reds' wezen drie keer een verhoogd bod af. ,,Op de laatste dag van de transferperiode kwam de eis van 200 miljoen euro, maar aan deze manier van onderhandelen, waarbij de clubs het niet meer voor het zeggen hebben, doen we niet mee. Barcelona heeft 150.000 leden en we hebben de plicht verantwoord met ons geld om te gaan.''

Barcelona heeft deze zomer wel meer dan 100 miljoen euro betaald aan Borussia Dortmund voor Ousmane Dembélé. Paris Saint-Germain was bereid Neymar van de Catalanen te kopen voor 222 miljoen euro.



Het is overigens maar de vraag of Soler de waarheid heeft gesproken. Liverpool heeft vandaag aan The Telegraph laten weten dat er gisteren wel contact is geweest met Barcelona. Maar de Engelse club zou hebben gezegd dat er niet te onderhandelen valt.