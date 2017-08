LIVE TT: Mahrez verlaat trainingskamp Algerije voor transfer, Nani naar Lazio

Mbappé nog altijd in de wacht

Een transfer die al een tijdje in de lucht hangt, maar nog steeds niet helemaal rond is, is die van het Franse toptalent Kylian Mbappé van AS Monaco naar Paris Saint-Germain. AS Monaco bereikte zondag al een akkoord met PSG over de verkoop van 18-jarige aanvaller, maar het uitwerken van de laatste details duurt langer dan verwacht. De topclub uit Parijs, die eerder deze zomer al 222 miljoen neertelde voor Neymar, huurt Mbappé eerst voor een jaar. Dit gebeurt om de regelgeving rond de Financial Fair Play te omzeilen. Mbappé is momenteel onderdeel van de Franse selectie, dat zich voorbereidt op de interland tegen Oranje van vanavond. Bondscoach Didier Deschamps liet al weten dat zijn jonge aanvaller het Franse kamp niet mag verlaten.