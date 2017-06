Klaassen lijkt op weg naar Everton

Eerder gaf Klaassen al aan dat hij pas naar het buitenland wil 'als ik de beste van de eredivisie ben.' Dat moment heeft de Ajacied al zo'n beetje bereikt. Ronald de Boer, analyticus en oud-Ajacied, vindt het belangrijk dat Klaassen moet kiezen voor een club die echt bij hem past, zo gaf hij al eerder in AD Sportwereld aan. ,,Omdat hij geen extreme kwaliteiten heeft waarmee je jezelf overal wel kunt redden. Hij loopt niet zomaar een paar man voorbij. Maar is juist allround en floreert in het systeem dat Ajax speelt, waarbij een spits niet alleen aan zichzelf denkt en types als Klaassen van profiteren. Een echte teamspeler.''

Klaassen doorliep de hele jeugdopleiding bij de Amsterdammers. Op 22 november 2011 maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht door in te vallen in het Champions Leagueduel met Olympique Lyon. Vijf dagen later kwam hij voor het eerst in actie in de eredivisie en was toen gelijk trefzeker.