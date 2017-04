'Klaassen bezig aan laatste weken bij Ajax'

'Liverpool wil 59 miljoen euro neerleggen voor Van Dijk'

26 april Als we de Engelse kranten mogen geloven, zit Virgil van Dijk niet om aandacht verlegen. De verdediger van Southampton zou al in de belangstelling staan van onder meer Chelsea en Manchester City, maar nu heeft ook Liverpool zich in dit rijtje gevoegd. De Reds zouden maar liefst 59 miljoen euro willen betalen voor de Nederlander, zo weet de Liverpool Echo.