Grosskreutz vervolgt carrière bij Darmstadt

Grosskreutz maakte naam bij Borussia Dortmund, waarmee hij twee keer de Duitse titel veroverde en in 2013 de finale van de Champions League haalde. De zesvoudig international behoorde tot de selectie van de nationale ploeg bij het WK van 2014, waar de 'Mannschaft' de wereldtitel veroverde.



Grosskreutz moest vorige maand vertrekken bij VfB Stuttgart, nadat hij samen met wat jeugdspelers op stap was gegaan en had gevochten in een bar. Hij vertelde daarna huilend niets meer met het voetbal te maken willen hebben.