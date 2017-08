FC Utrecht huurt Pereira van ManUnited

Pereira werd in 2014 weggeplukt door ManU. Tot grote woede van PSV dat het 16-jarige talent met pijn in het hart zag vertrekken. Vrijwel meteen werd hij doorverhuurd aan het Spaanse Granada. Dit seizoen kon hij blijven, maar hij gaf er de voorkeur om naar een club te gaan waar hij meer kans op speeltijd heeft. Perreira speelde bij PSV in de tijd dat Utrecht-trainer Erik ten Hag assistent van Fred Rutten was in Eindhoven.