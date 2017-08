FC Twente haalt Slagveer en Cuevas

Slagveer speelde 136 officiële wedstrijden voor sc Heerenveen, waarin hij 25 keer tot scoren kwam. Begin deze zomer maakte Slagveer de overstap naar Lokeren. Bij de Belgische club was hij in de eerste weken van het nieuwe seizoen actief in drie wedstrijden. Slagveer hoopt bij FC Twente op meer speeltijd.



Cuevas maakte in juli 2013 de overstap van O'Higgins uit zijn geboorteland naar Chelsea. In het seizoen 2013-2014 werd hij verhuurd aan Vitesse, maar daar kwam hij alleen tot minuten in het beloftenelftal. Cuevas werd begin februari 2014 verhuurd aan FC Eindhoven, om in de zomer op huurbasis terug te keren naar het Chileense Club Universidad de Chile. Cuevas speelde de afgelopen twee seizoenen voor Sint-Truiden.