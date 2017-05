ZVKK is bijna klaar voor een doorstart

,,Wij hebben het afgelopen jaar een pas op de plaats moeten maken", zegt bestuurslid Jan Oudesluijs van de ZVKK. De organisatie zag door bezuinigingen van de provincie partner Scoop verdwijnen. Ook stapten drie van de zes bestuursleden op. De overige drie hebben na een jaar van bezinning de knoop doorgehakt: De ZVKK moet doorgaan.

,,Het zou heel erg zonde zijn als we stopten", aldus Oudesluijs. ,,Dan laten we veel te veel kennis en informatie liggen. We hebben een positief gesprek gehad met ZB|Planbureau en ook de Koninklijke Heidemaatschappij wil verder. Nu moeten we de provincie nog overtuigen van het belang van de ZVKK."

Participatiemaatschappij

De ZVKK is een organisatie die wijk-, stads- en dorpsraden voorziet van informatie en kennis bij allerlei ontwikkelingen. Dat kan gaan over de dorpshuizen, maar ook over een op te stellen dorpsvisie. ,,Een goed voorbeeld is hier op Sint-Maartensdijk. In een wijk is het groenonderhoud door de gemeente gestopt. In plaats daarvan kregen de wijkbewoners een kleine vergoeding om het zelf te doen. Daar hebben ze een jeu-de-boulesbaan van aangelegd. Dat is nu een plek waar mensen elkaar ontmoeten."

Volgens Oudesluijs wordt de ZVKK in de toekomst alleen nog maar belangrijker. ,,In de participatiemaatschappij komen er steeds meer initiatieven vanuit de bevolking. Daarom wordt onze rol steeds groter. In plaats van opgelegde projecten vanuit de overheid wordt er steeds meer vanuit de burgers ontwikkeld. Maar die weten vaak niet hoe ze iets aan moeten pakken. Wij kunnen ze daarbij helpen met onze kennis. En met ons netwerk kunnen wij bemiddelen tussen partijen."

Vergadering