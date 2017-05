Waterschap breidt proef akkerranden uit

De komende vier jaar (2018-2021) kunnen agrariërs bij 55 kilometer aan geselecteerde sloten deze akkerranden aanleggen. Deze stroken worden ingezaaid met een graskruiden- of bloemenmengsel. De afvoer van overtollig water en de aanvoer van zoet water wordt op die manier verbeterd, en de kans dat gewasbeschemingsmiddelen of meststoffen in het oppervlaktewater terecht komen, wordt kleiner. Bovendien kan het waterschap onderhoud zoals het maaien van slootkanten regelmatig en gemakkelijker uitvoeren. De grote machines hebben de ruimte en zijn niet meer afhankelijk van het gewas dat op het land staat.

In 2016 startte de proef waarbij zo’n twintig agrariërs over een lengte van 15 kilometer waterranden aanlegden in Sint-Philipsland en Sint-Annaland. Het proefjaar was vooral bedoeld om zowel agrariërs, ZLTO en het waterschap ervaring op te laten doen met de akkerranden. Uit de evaluatie kwam naar voren dat de proef voor beide partijen (agrariër en waterbeheerder) naar tevredenheid is verlopen.