Vluchtelingen springen uit trailer van vrachtwagen in Bergen op Zoom

Recordbedrag aan uitkeringen voor slachtoffers en nabestaanden geweldsmisdrijf

7:22 VLISSINGEN - Het Schadefonds Geweldsmisdrijven heeft vorig jaar meer geld uitgekeerd aan slachtoffers en nabestaanden van een geweldsmisdrijf dan ooit tevoren. In totaal werd in Nederland 16,9 miljoen euro uitgekeerd. In Zeeland ging het om 289.130 euro; ongeveer drieënhalf keer zoveel als in 2015 (78.247 euro).