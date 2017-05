Twee hennepkwekerijen opgerold in Sint Maartensdijk

Brede school Tholen gaat meer kosten

22 mei De brede school in Tholen-stad gaat meer geld kosten. Dat zegt wethouder Peter Hoek. De 10,9 miljoen euro die was begroot voor het huisvesten van de vier basisscholen is onvoldoende. Het is nog onduidelijk hoeveel geld erbij moet. De scholen blijven positief.