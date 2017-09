Tholenaren gaan op jacht naar miljoenen in Miljoenenjacht

Bij basisschool Merijntje in Nieuw-Vossemeer zitten drie groepen in één klaslokaal

30 augustus NIEUW-VOSSEMEER - Zestig leerlingen in hetzelfde lokaal? ,,Als ik dat over de telefoon uitleg, dan denkt iedereen dat het hier een enorm kabaal is'', lacht directeur Olivier Vermeulen van basisschool Merijntje in Nieuw-Vossemeer. ,,Maar het is hier heel rustig.''