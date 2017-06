Tholen wil declaraties van bestuurders niet standaard openbaar maken

Update School in Anna Jacobapolder ontstemd over halvering budget voor vervoer naar de gymzaal

31 mei ANNA JACOBAPOLDER - Basisschool Het Kompas in Anna Jacobapolder krijgt in de toekomst minder geld van de gemeente Tholen om de leerlingen naar de gymzaal in Sint Philipsland te kunnen vervoeren. Daar is ontstemd op gereageerd.