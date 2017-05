Onrust in wijk Bergen op Zoom door jongen die roept dat hij lid is van IS

BERGEN OP ZOOM - Leerlingen van basisschool De Borghoek in Bergen op Zoom zijn afgelopen week een paar keer hevig geschrokken van een wijkbewoner die in de buurt van de school meldde dat hij lid is van IS en Nederland kapot gaat maken. Ook rende hij een aantal keren achter de leerlingen aan.

De directie van De Borghoek heeft hier deze week een brief over verstuurd naar de ouders. Ook de politie is op de hoogte gebracht. Politiewoordvoerster Mireille Aalders laat weten dat inmiddels bekend is om wie het gaat.

,,Onze wijkagent kreeg een tip van een ouder die vermoedde dat het om dezelfde jongen ging die een maand geleden ook dergelijke kreten over IS liet horen. We zijn bij hem thuis langs geweest en hebben niet alleen met hem, maar ook met zijn moeder een stevig gesprek gevoerd. Deze jongen heeft een psychische achtergrond en kan zich niets meer herinneren van wat hij heeft gezegd. We hebben uitgezocht of hij een link heeft met extremistische moslimorganisaties, maar dat is niet het geval."